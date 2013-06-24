Українське підприємство А3tech отримало сертифікат відповідності машини для розмінування DOK-ING MV-4 вимогам, викладеним в урядовій постанові №271 щодо обов’язкової сертифікації механізованих засобів розмінування. Це дозволить компанії-виробнику перейти до промислового виготовлення машин для потреб ринку: як урядових структур, так і операторів гуманітарного розмінування. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Уряд та Міністерство економіки послідовно працює над тим, щоб все більше машин, зібраних та частково локалізованих в Україні, працювали в полях. Щоб Україна розвивала власне виробництво техніки для розмінування. Паралельно працюємо із партнерами, які підтримують гуманітарне розмінування, щоб вони закуповували техніку, зроблену в Україні. Адже збільшення виробництва машин для розмінування чи комплектуючих для них в Україні – це нові робочі місця, додаткові надходження для бюджету та нові партнерства. Виробники не лише наймають нових працівників, але й кооперуються із іншими заводами, які працюють в різних регіонах України», – каже Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки Юлія Свириденко.

Підприємство А3tech, яке здійснює збірку і локалізацію хорватських машин DOK-ING, з початку року збільшило свій штат на 12%. Крім того, компанія залучила до виробництва ще один завод, який виготовляє частину комплектуючих. В планах залучити до виробництва ще одне підприємство, оскільки А3tech найближчим часом планує випробувати на полігоні важку машину для розмінування MV-10 і після отримання сертифікату перейти до серійного виробництва. На машини такого типу вже зараз є замовники.

«Збирання та локалізація виробництва в Україні машин для розмінування прискорюють ремонт чи заміну деталей у разі підриву в полях. Крім того, це спрощує доступ до техніки операторам гуманітарного розмінування, яких у нас уже майже 40 і ще більше проходять сертифікацію», – пояснює переваги локалізації перед імпортом заступник Міністра економіки Ігор Безкаравайний.

Нагадаємо, легка машина для розмінування MV-4 на початку квітня пройшла випробування на полігоні на трьох типах ґрунтів (пісок, гравій, чорнозем) та ділянці із густою рослинністю. Машина витримала серію підривів близько 600 грамів в тротиловому еквіваленті.

Довідково

MV-4 – легка роботизована машина розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Завдяки низькому профілю і міцній конструкції є стійкою до детонацій протипіхотних мін та нерозірваних боєприпасів. MV-4 може витримати вибух протитанкової міни. MV-4 використовують для механічної підготовки ґрунту та розмінування, механічного огляду території та її очищення, вилучення предметів. За годину машина може розмінувати територію площею до 1500 м2. Керується пультом дистанційного керування, радіус дії якого – до 1500 метрів. Загалом у світі працює 300 систем MV-4, а в Україні на ній працюють фахівці ДСНС.