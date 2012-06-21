Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Лейтенант Олена Вакуленко, як і багато хто з черкаських поліцейських, тільки недавно поповнила ряди охоронців громадського порядку. Хоч стати поліцейським мріяла з дитинства. І не тільки мріяла, а й наполегливо йшла до поставленої мети. У Городищі, де проживала, тренувалася в місцевій дитячо-юнацькій спортивній школі. Навчалася в Черкаському національному університеті ім. Б.Хмельницького на факультеті фізичної культури, спорту та здоров’я. Свої тренування продовжила спочатку в обласній спеціалізованій юнацькій спортивній школі олімпійського резерву, а потім в школі вищої спортивної майстерності.
Переконана, що сучасний правоохоронець має бути не тільки здоровим, а й дуже витривалим. Вступивши на службу в поліцію, поєднує роботу зі щоденними спортивними тренуваннями. Нині помічник чергового Черкаського районного відділення поліції Олена Вакуленко, як розповідають її колеги, відмінно справляється зі службовими обов’язками. А бути завжди зібраною, як мовиться, в тонусі, допомагає спорт.
Медалі та грамоти за досягнення у легкоатлетичних змаганнях різного рівня, у тому числі й всеукраїнських, лежать у поліцейської на почесному місці. Згадує, як нелегко здобувала перемогу у змаганнях з офіцерського багатоборства, що проходили в Черкасах та у Всеукраїнському марафоні з бігу серед державних службовців, офіцерів та військовослужбовців у Києві. Нині кандидат у майстри спорту з легкої атлетики готується до чергових змагань.
Хоча, звичайно, головне в її житті — щоденна служба вартової порядку. Вона вимагає великої самовіддачі. Досить часто разом з колегами доводиться патрулювати певний район, виїжджати на місця злочинів, у зону проведення тих або інших громадських акцій. А повертаючись додому з чергування, не пройде мимо хуліганів, які ображають перехожого. Важливим чинником у цій професії є юридична грамотність, без якої неможливий захист законних прав громадян. На думку Олени, окрім самоосвіти, якою наполегливо займається, їй потрібна повноцінна юридична освіта. Тому збирається продовжити навчання у відповідному навчальному закладі. І разом з тим мріє про участь в Олімпійських іграх.
Колеги впевнені, що наполегливість та цілеспрямованість Олени допоможуть їй у здійсненні й цієї мети, яка для неї життєво важлива.