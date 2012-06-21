Музейний простір Луганщини став місцем для спілкування та неформальної освіти місцевих громад. Письменниця зі Львова Вікторія Амеліна проводить зустрічі, читає уривки власних творів, обговорює з людьми гострі питання сучасності. Такі заходи вже відбулися у Станиці Луганській, Біловодську і Старобільську. Заплановано, що письменниця відвідає десять населених пунктів області.
«На зустрічі у Станиці Луганській Олена Крецул подарувала мені фігурку лелеки, яку зробила сама, — розповідає про враження від поїздки Луганщиною лауреат національної премії «Коронація слова—2014» за лірику Вікторія Амеліна. — Лелека — це символ майбутнього. Я вражена долями селян. У Станицю Луганську всім треба їздити й повертатися. Тут дуже чекають на зустрічі».
Українська письменниця — активна учасниця правозахисної письменницької організації PEN Ukraine і волонтерських поїздок у прифронтові міста сходу. Співорганізатор зустрічей — Луганський обласний краєзнавчий музей за інформаційного сприяння програми «Культурна дипломатія між регіонами України».
для «Урядового кур’єра»