Щоб вберегтися від коронавірусної інфекції лікарі радять використовувати маски в людних місцях та громадському транспорті, дотримуючись соціальної дистанції. При цьому багато хто також носить маски на вулиці, коли навколо багато людей. Про те, як змінюються правила носіння масок у залежності від пори року, розповів фізіотерапевт вищої категорії Іван Марчук.

За його словами, взимку маски необхідно міняти частіше, причому це стосується як одноразових, так і багаторазових засобів захисту. «Якщо маска промокла від снігу, там збирається конденсат, її потрібно змінювати незалежно від того, медична вона або багаторазова. Взимку це стає більш актуальним: наш видих стає набагато теплішим, ніж навколишнє середовище. Важливо розуміти, що, коли ми дихаємо і розмовляємо, з того боку маски, яка прилягає до обличчя, утворюється волога, на масці можуть утворюватися, своєрідні бурульки», – сказав експерт «Урядовому кур’єру» Її потрібно зняти, замінивши на суху, якщо маска намокла.

Експерт також зазначив, що респіратори з клапанами краще носити тільки тим людям, які вже перехворіли коронавірусом або зробили щеплення. За його словами, повітря, що виходить з клапана, не фільтрується, тому можна заразити оточуючих. Лікар порадив використовувати респіратори другого класу захисту, в яких повітря фільтрується і на вдих, і на видих.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»