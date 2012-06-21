Лікарі-дієтологи з Іспанії Гільєрмо Гомес Вера і Нурія Монфульєда розповіли, які продукти варто вживати, щоб «спалити» зайвий жир і набрати м'язову масу. Результати дослідження опубліковано на La Vanguardia.
За словами Гомеса Вери, план тренувань і харчування краще розділити на дві фази. Для поліпшення фізичної форми необхідно спочатку протягом декількох тижнів наростити м'язи, а потім взятися за спалювання жиру, зазначив дієтолог.
При подібному плані тренувань основу харчування повинні складати багаті білком продукти: яйця, курка або тофу (для вегетаріанців). Перед тренуваннями лікарі порадили вживати банани, а після – натуральний йогурт без вмісту цукру.
Крім того, такі продукти, як тунець, авокадо і бобові, допоможуть привести себе в форму при такій дієті.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»