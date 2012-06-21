Одним з тривалих наслідків COVID-19 поряд із задишкою та порушенням нюху є втрата волосся, стверджують дослідники Національного центру глобальної охорони здоров'я і медицини Японії.

Як повідомляє телеканал NHK, медики обстежили людей, які проходили лікування від нового коронавірусу в стаціонарі в період з лютого по червень. Середній вік пацієнтів становить 48,1 року.

25% учасників дослідження заявили, що через два місяці після захворювання у них почало випадати волосся. У деяких з них процес тривав майже 2,5 місяці, у більшості триває й досі. Також у декого, хто перехворів на COVID-19 втрата волосся почалася зовсім недавно, тобто через приблизно чотири місяці після виписки з лікарні.

Крім того, 11% обстежених пацієнтів розповіли, що у них з'явилася задишка, 10% скаржилися на постійне відчуття втоми і стільки ж – на порушення нюху. У шести відсотків респондентів досі зберігається сильний кашель. Найрідкіснішим наслідком – про нього заявили два відсотки, що перенесли COVID-19, – є порушення смаку.

Один з авторів дослідження доктор Моріока Шінічіро заявила, що випадання волосся спостерігалося у тих, що вижили після лихоманки Ебола і лихоманки денге. За її словами, цей симптом може бути викликаний не тільки фізіологічними наслідками, а й сильним стресом, пережитим пацієнтами. Вивчення цієї проблеми буде продовжено.

До слова, з припущенням японських вчених згодні медики з Університету Індіани, що досліджують втрату волосся у хворих, що перенесли COVID-19 в США.

Так, за словами доктора Сари Хоган, у перехворілих на коронавірусів виникає телогенова алопеція – вони втрачають від 50 до 100 волосин на день через «відключення системи росту», що стався в результаті сильного стресу. У ряді випадків спостерігається вогнищева алопеція, при якій імунна система атакує волосяні фолікули, що також пов'язано з психологічним станом. За словами вчених, такий стан зазвичай триває до півроку, однак за відсутності лікування може перейти в хронічне.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»