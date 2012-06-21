Кальцій відповідає за міцність кісток, зубів і нігтів. Його нестача призводить до крихкості скелета людини. Але мало хто знає, що від кальцію залежить робота м'язів і кровоносних судин. Це означає, що кальцій безпосередньо впливає на стан здоров'я серця. Щоб з ним не було проблем, фахівці рекомендують людям після 50-ти приймати один грам кальцію щодня. Збільшувати дозу можна, але тільки після рекомендацій лікаря.
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Крім інших своїх переваг, вітамін С сприяє зниженню артеріального тиску за рахунок того, що розслабляє кровоносні судини. Вітамін С буде незамінний для гіпертоніків і людей, які страждають від перепадів тиску в організмі. Щоб попередити серцеві нездужання, цей вітамін теж відмінно підійде.
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Омега-3 у великій кількості є в рибі, тому лікарі рекомендують налягати на рибні продукти. Цей компонент впливає не тільки на судини і серце, а й на весь організм в цілому, тому підійде для застосування кожному.
Для сердечників Омега-3 корисна тим, що нормалізує кров'яний тиск, коригує роботу серця. Омега-3 також надійний засіб від запалень.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»