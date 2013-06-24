Через повномасштабну війну Міністерство охорони здоров’я переоцінило пріоритети та розпочало активно працювати над забезпеченням українських лікарень сучасним та дороговартісним медичним обладнанням. Так, від початку року та після деокупації територій Херсонщини лікарні отримали автомобілі швидкої медичної допомоги, генератори, кисневі станції, рентгенапарати, апарати вакуумної терапії ран, монітори пацієнта, дефібрилятори, холодильник та лабораторне обладнання. Про це повідомляє Урядовий портал.

Про це Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив під час робочої поїздки до Херсонської області.

«Сьогоднішні обстріли Херсона ще раз показують всьому світу, як ворог намагається знищити все, що було побудовано в Україні, знищити українців. Війна торкнулася кожного. Однак ми продовжуємо боротися та працювати задля розвитку системи охорони здоров’я, аби покращити доступ наших громадян до якісних та доступних медичних послуг. Сьогодні на Херсонщині завдяки співпраці органів місцевого самоврядування й за допомоги коштів державного бюджету, проектів Світового банку, Глобального фонду й коштів рахунку UNITED24 була закуплена значна частина обладнання, щоби в лікарнях могли реагувати на виклики, спровоковані повномасштабним вторгненням росії, і оперативно надавати потрібну медичну допомогу», – сказав Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Зазначимо, що у межах спільних зі Світовим банком, Глобальним фондом проектів МОЗ, центральних закупівель ДП «МЗУ», ЦГЗ, закупівель ДП «МЗУ» коштом фонду UNITED24 та у рамках гуманітарної допомоги було придбано значну частину медичного обладнання.

Загалом від початку повномасштабної війни до лікарень Херсонської області вже доставлено й розподілено 284 одиниці медичного обладнання та приладів. Найближчим часом очікується постачання ще додаткового обладнання.

Нагадаємо, раніше МОЗ повідомляло про низку критично важливого обладнання та надсучасного ангіографа, яке отримали лікарні Тернопільщини.