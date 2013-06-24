Міністерство охорони здоров’я України разом з партнерами продовжує працювати над підсиленням медзакладів енергетичним обладнанням. Це дасть змогу забезпечити безперебійну роботу лікарень у разі аварійних відключень електроенергії та в умовах щоденних обстрілів і атак росії на енергетичну систему країни.

Загалом українські лікарні забезпечено 11 820 генераторами для безперебійного електроживлення. Майже 90 українських закладів охорони здоров’я мають сонячні станції, більшість із яких з акумуляторами. Їх встановлено коштом різноманітних програм, благодійних фондів, урядів інших країн тощо. Загалом до кінця року передбачено оснащення 200 закладів охорони здоров’я сонячними станціями.

Протягом цього року в багатьох регіонах України оснащували лікарні енергетичним обладнанням коштом місцевих бюджетів та з допомогою благодійних фондів. Лікарні виробляють електроенергію для власних потреб. Однак тепер у години, коли електроенергії вироблятимуть більше, ніж споживатимуть, її надлишок можна продавати в мережу. За орієнтовними оцінками, це дасть змогу лікарням зекономити 5—10% коштів, повідомляє МОЗ.