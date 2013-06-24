російські військові злочинці на тимчасово захоплених територіях України перейшли до лінгвоциду — витіснення української мови з усіх сфер суспільного життя, наголосив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. «Це вилучення або спалення книжок, перепідготовка педагогічних працівників, нав’язування шкільних програм відповідно до російського освітнього законодавства. Це злочини проти громадян України!» — зазначив він.

Як повідомляє Укрінформ, явище лінгвоциду охопило не лише освіту, а й галузі культури, телебачення і радіомовлення, інформацію для загального ознайомлення (заміна вивісок), друкованих ЗМІ тощо.

«Ми зібрали велику кількість матеріалів. Усі їх узагальнено та передано до міжнародних правозахисних організацій і правоохоронних органів», — наголосив Тарас Кремінь і додав, що зібрані матеріали долучать до міжнародного позову проти російської федерації. Він звернувся до громадян визволених ЗСУ сіл, міст і містечок із проханням надсилати матеріали про відомі факти лінгвоциду, адже що більше буде доказів скоєних злочинів, то сильнішою буде позиція України в міжнародних судах.