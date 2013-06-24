Після модернізації запущена в роботу міждержавна лінія електропередачі між Україною та Польщею. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 2 травня, передає Урядовий портал.

«Спеціалісти «Укренерго» та їхні польські колеги з компанії PSE швидко провели всі роботи. А європейські партнери надали близько тисячі одиниць обладнання. Лінія працює вже з 27 квітня. Вона успішно пройшла триденний тестовий період», — сказав Прем’єр-міністр.

За словами Глави Уряду, додатковий потужний інтерконектор збільшує наші експортно-імпортні можливості.

«За рахунок продажу електроенергії накопичимо ресурси на відновлення енергетики до нового опалювального сезону. А в разі потреби активізуємо імпорт та отримаємо аварійну допомогу від сусідів. Українці будуть зі світлом, попри ворожі ракетні та дронові атаки», — наголосив Денис Шмигаль.