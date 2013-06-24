Понад 109 мільйонів сіянців висадили цієї весни лісівники, що майже на 30 мільйонів більше, ніж планували. Загалом підприємствам, установам та організаціям Держлісагентства вдалося відтворити майже 15 284 гектари лісів, з яких 702 гектари — закладення нових.

Найбільше дерев посадили в Житомирській — 25 465 сіянців, Рівненській — 20 201, Київській — 12 035 та Волинській областях — 7875 сіянців.

Відновлюють ліс і на деокупованих територіях, де це безпечно. Минулої осені лісівники садили сіянці на Сумщині, Київщині, Чернігівщині. Цього року — на Миколаївщині.

«Через війну відновлення лісів в Україні стало надважливим питанням. Унаслідок пожеж, спричинених російськими снарядами, ми втрачаємо тисячі гектарів дерев. Щоб їх відновити, потрібні роки. Тож у майбутньому нам доведеться багато попрацювати, щоб відтворити все, що знищили окупанти», — прокоментував міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Нині активно розбудовується нова інфраструктура створення лісу. Торік відкрили центри з вирощування сіянців у Житомирській та Кіровоградській областях, розширили центр на Хмельниччині.