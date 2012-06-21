На базі державного підприємства «Шосткинське лісове господарство» на Сумщині відкрили сучасну автоматизовану лінію «Бродпол» із випуску обрізних пиломатеріалів, завдяки якій підприємство щорічно отримуватиме щонайменше 3,6 мільйона гривень прибутку. Вартість інвестиційного проекту — понад 7 мільйонів гривень.
Як зазначила під час запуску лінії т. в. о. голови Держлісагентства Христина Юшкевич, сумські лісівники подають гарний приклад вдумливого й ефективного господарювання. За більшістю показників Сумське обласне управління лісового та мисливського господарства посідає перші місця серед споріднених підприємств галузі, демонструючи стійке зростання економічних та соціальних показників. Завдяки новій лінії польського виробництва потужність зросте вдвічі і щомісяця перероблятимуть щонайменше 2100 кубометрів деревини, яка не має попиту на внутрішньому ринку. Отже, лісівники одержуватимуть додатково не менше тисячі кубометрів обрізного матеріалу для випуску високоякісної продукції. Створено чотири нові робочі місця із середньомісячною зарплатою 7,5 тисячі гривень.
За словами начальника Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства Віктора Чигринця, останнім часом питанням модернізації надають виняткової уваги. Зокрема, недавно новий паркетний цех почав працювати в Кролевецькому лісовому господарстві, а в Грузчанському цеху переробки встановлено сучасне обладнання. На переконання голови Сумської ОДА Миколи Клочка, лісівники краю успішно освоюють зарубіжні ринки, що свідчить не лише про високу якість виробів, а й інвестиційну привабливість регіону. Останнім часом лісову продукцію зі Слобожанщини закуповують країни Західної Європи та Туреччина.