Президент Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією Сеймасу Литви на чолі зі Спікером Саулюсом Сквернялісом, який уперше прибув в Україну після обрання на посаду.

«Ми дуже вдячні всьому литовському народові за вашу підтримку із самого початку війни. Вдячні вашому уряду, Президентові Гітанасу Наусєді», — зазначив глава держави.

Володимир Зеленський подякував за надану від Литви допомогу на понад 1,5 млрд євро, половина з якої — оборонна підтримка. Адже посилення позицій України на полі бою дуже важливе на шляху до встановлення справедливого тривалого миру. Зокрема, Литва спрямовує щонайменше 0,25% ВВП на безпекові та оборонні потреби України щороку, а нещодавно передала 4500 FPV-дронів, які закупила в литовських виробників у межах участі в коаліції дронів. Країна також активна учасниця коаліцій з розмінування, посилення ППО України, артилерії.

Під час зустрічі обговорили продовження підтримки України, підготовку нового санкційного пакета ЄС, посилення військово-технічної співпраці та спільні проєкти в оборонно-промисловій галузі.

Окремо Президент відзначив лідерство Литви в адвокації України на шляху до ЄС і НАТО.

«Ми раді, що на складному шляху до членства в НАТО — з усіма викликами — литовський народ, Литва завжди з нами», — сказав він.

Саулюс Скверняліс наголосив, що Литва та її парламент готові й надалі надавати Україні оборонну та гуманітарну підтримку, здійснювати реабілітацію українських воїнів, відбудовувати зруйновану та пошкоджену внаслідок російської агресії інфраструктуру.

«Ми розуміємо мир як повне визволення українських територій, зокрема Криму, покарання диктатора за воєнні злочини, притягнення його до юридичної та фінансової відповідальності та повноправне членство України в НАТО і ЄС», — зазначив Саулюс Скверняліс, повідомляє Офіс Президента.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з делегацією Сейму Литовської Республіки на чолі з головою Саулюсом Сквернялісом подякував за вагомий внесок у посилення української оборони. Зокрема, за рішення спрямовувати щорічно 0,25% ВВП на підтримку нашої держави.

Прем’єр також відзначив важливість фінансування Литвою виробництва українських дронів в Україні. Учасники зустрічі приділили увагу збільшенню інвестицій в український ОПК та започаткуванню спільних оборонних підприємств. Денис Шмигаль наголосив, що це дасть змогу посилити українську економіку та зміцнити оборонне виробництво.

«Цінуємо підтримку наших європейських та євроатлантичних прагнень. Литва залишається одним із найбільших адвокатів України у цьому та інших напрямках. Надзвичайно вдячні за все, що Литва й литовський народ зробили й продовжують робити для України», — зазначив очільник українського уряду.

Делегація Сейму Литви зі свого боку запевнила, що продовжить підтримувати українців у важкій боротьбі з російським агресором, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.