У понеділок відбулася зустріч міністра з питань стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна та міністра оборони Рустема Умєрова з міністром оборони Литовської Республіки Лаурінасом Кащюнасом.

«Литва стоїть поряд з Україною від самого початку повномасштабного вторгнення і допомагає розвивати наш ОПК. Вже маємо підписані домовленості про створення інноваційних продуктів. Литовські компанії — члени Альянсу оборонних індустрій, уряд Литви надає кошти на виробництво озброєння в Україні. І я радий, що наша співпраця поглиблюється — зокрема документом, який ми підписали. Переконаний, це підсилить обороноздатність обох наших країн проти спільного ворога», — зазначив Герман Сметанін.

Під час зустрічі підписано Меморандум про взаєморозуміння, який передбачає співпрацю України та Литви в кількох напрямах оборонної промисловості. Зокрема йдеться про виробництво безпілотних систем і компонентів до них, засобів РЕБ та інших технологічних рішень. А також про науково-дослідні проєкти і спільне розроблення передових технологій.

«Ми підписали важливий меморандум, який сприятиме посиленню наших захисників на полі бою та зміцненню оборонної промисловості. Документ, зокрема, передбачає спільне виробництво БпЛА й компонентів до них, боєприпасів та комплектуючих, засобів РЕБ і розроблення передових технологій. Щиро вдячний Литві й моєму колезі Лаурінасу Кащюнасу за непохитну підтримку України в ці важкі часи. Переконаний, що разом з такими надійними союзниками як Литва ми здолаємо та переможемо агресора», — сказав Рустем Умєров, повідомляє Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.