Данська транспортно-логістична компанія Maersk продає свої активи у росії з метою повного виходу з місцевого ринку.

Про це йдеться у звітікомпанії за підсумками другого кварталу 2022 року, передає Укрінформ.

«Як було оголошено раніше, Maersk скорочує свою діяльність у росії, що зрештою приведе при повного виходу з країни», - йдеться у документі.

Зазначається, що надання всіх послуг до і з росії були припинені, а процес відчуження активів, включаючи міноритарний пакет акцій у розмірі 30,75% в Global Ports Investments (GPI), триває.

У березні Maersk призупинила контейнерні перевезення до та з росії на тлі її агресії проти України.

Нагадаємо, з перших днів повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну міжнародні союзники та партнери запровадили жорсткі для російської економіки пакети санкцій, а також експортні обмеження. Сотні компаній оголосили про припинення роботи у рф і вихід зі спільних проєктів.