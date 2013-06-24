Збільшення локалізації виробництва оборонної продукції стане рушієм зростання української економіки. Цього можна досягти в короткий термін. Таку думку висловила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко під час зустрічі з віцепрезидентом Інституту миру США Вільямом Тейлором 12 березня. Участь у зустрічі взяли міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін і заступники міністра економіки Олексій Соболев, Ігор Безкаравайний та Ігор Фоменко.

«Україна має кілька важливих завдань для стимулювання розвитку економіки. По-перше, покриття дефіциту бюджету, по-друге, залучення інвестицій в український бізнес. Цього балансу можна досягти за рахунок локалізації всього виробництва в Україні. Уряд сфокусований на локалізації виробництва оборонної промисловості. Нещодавно ми розпочали виробництво важких машин для розмінування і продовжимо виробляти все, чого потребує наша армія. Для підсилення процесу локалізації уряд упроваджує національну програму «Зроблено в Україні», яку спрямовано на підтримку українського виробника», — зазначилаЮлія Свириденко.

Уряд докладає зусиль для стимулювання інвестицій у приватний сектор, зокрема через програми страхування, які Україна запроваджує разом з міжнародними партнерами — ЄБРР, ЄІБ, IFC, експортно-кредитними агентствами різних країн. Збільшуючи обсяги локального виробництва, уряд орієнтується не лише на внутрішнє споживання, а й на диверсифікацію експорту. Тож пряме фінансування та гарантії підтримки експорту забезпечать Україні економічний розвиток за короткий строк.

Перший віцепрем’єр-міністр наголосила, що Україні потрібні експертна підтримка та координація американських колег в урядових ініціативах, зокрема у проєктах з підтримки малого і середнього підприємництва, повідомляє Мінекономіки.