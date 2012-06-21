Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»

Відтепер у власності кооперативу «Білмед Агро» – медогонки 6-ти рамкові, автоматичні, столи для розпечатування рамок, вулики та розподільні решітки, електричні ножі і тара для меду. Нове обладнання відповідає потребам кооперативу, має всі необхідні технічні характеристики.

Нове обладнання відповідає потребам кооперативу, має всі необхідні технічні характеристики. Фото зі сторінки Білокуракинської РДА у Фейсбуку.

Як повідомляє Білокуракинська РДА, придбання нового обладнання для бджолярів стало завершенням проєкту зі створення місцевих кооперативів у місцевій об'єднаній територіальній громаді, що реалізується в рамках грантового конкурсу для Донецької та Луганської областей за напрямом Програми ООН із відновлення та розбудови миру. 