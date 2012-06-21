Луганська обласна лікарня під час карантину запровадила безоплатні консультації онлайн. «Аналітичні цифри показують, що нашу сторінку «Порадник Лікаря» уже читають у 47 країнах світу, а до шістки лідерів, крім України входять Ізраїль, США, Німеччина та Польща. Що стосується населених пунктів, де нараховується найбільше читачів, то ще місяць назад лідерами були Сєвєродонецьк і Лисичанськ, але наразі їх потіснили Луганськ та Київ», — розповідає про роботу адміністратор сторінки «Порадник лікаря» у Фейсбук, заступник генерального директора з поліклінічного розділу роботи КНП «Луганська обласна клінічна лікарня» Степан Шведюк.
За його словами, для ознайомлення з матеріалами на сторінці читачі користувалися перекладами на 27 мов, що «зобов’язує лікарів обласної консультативної поліклініки КНП «Луганська обласна клінічна лікарня», ще більш виважено відноситися до подання друкованих текстів про найактуальніше в медицині, найефективніше з методів збереження здоров’я, найпродуктивніше в заходах з впровадження здорового способу життя».
Сторінка «Поради лікаря» була запроваджена чотири місяці тому, і з початку карантину, щоб не наражати пацієнтів та лікарів на небезпеку зараження коронавірусом, тут запровадили безоплатні онлайн консультації. Аби отримати таку консультацію, потрібно підготувати питання та «пришпилити» в електронному листі аналізи, дослідження чи фотографії, якщо хворобу можна побачити.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»