Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов та державний секретар Кабінету Міністрів Олександр Ярема взяли участь в офіційній церемонії «Відкриття року молодіжної столиці Європи 2025».

«Як голова координаційної ради з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності дуже радий, що попри важкі часи в нашій країні Львів уперше став молодіжною столицею Європи. Цей статус відкриє нові можливості для впровадження інновацій, налагодження зв’язків з молодіжними лідерами Європи та посилення ролі української молоді.

Уже не перший рік Львів активно розвиває молодіжні простори, проводить великі молодіжні заходи, розробляє стратегії та підтримує підприємницькі ініціативи», — зазначив Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

Молодіжна столиця Європи — це не лише про Львів, а й про всю Україну. Уже з наступного року буде запроваджено всеукраїнську програму для поширення європейських практик в українських містах.

«Львів уже багато років активно розвиває молодіжну політику, створюючи умови для самореалізації молоді. Коли 2018 року Львів став молодіжною столицею України, це дало потужний імпульс для розвитку молодіжної політики, інфраструктури, ініціатив у місті й регіоні. Львів став магнітом для різноманітних молодіжних проєктів з усієї України, що в підсумку сприяло отриманню статусу молодіжної столиці Європи», — сказав Олександр Ярема.

6 квітня Міністр Кабінету Міністрів, голова координаційної ради з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності Олег Немчінов взяв участь у святкуванні століття Спілки Української Молоді в Україні у Львові. Першим заходом стало покладання квітів загиблим сумівцям — бійцям та видатним особистостям на Марсовому полі на Личаківському цвинтарі. До церемонії долучилися делегація з міста-побратима Вюрцбурга на чолі з його мером Крістіаном Шухардтом та Львівський міський голова Андрій Садовий.

Після цього Олег Немчінов відвідав службу Божу в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, де звернувся до сумівців з вітальним словом.

«СУМу виповнилося 100 років. Це одна з найстаріших організацій в Україні. Члени організації завжди долучаються до державотворчих процесів на різних рівнях. Спілка формує та реалізовує молодіжну політику спільно з профільним Міністерством молоді та спорту України та місцевими органами влади. СУМ в Україні став співзасновником вагомих для української історії молодіжних об’єднань та ініціатив, зокрема Українського національного комітету молодіжних організацій, Національного українського молодіжного об’єднання, Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Джура». Сотні вихованців СУМу з початку російської агресії долучилися до оборони України та волонтерської діяльності. Понад 80 сумівців захищають Україну зі зброєю в руках, 11 із них віддали життя за Батьківщину. Дякую вам за такий вагомий внесок у розвиток нашої країни. Бажаю розвитку та процвітання СУМу й надалі», — сказав Олег Немчінов.

Джерело: Служба Міністра Кабінету Міністрів