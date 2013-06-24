21 листопада у бельгійському місті Гент відбулася Церемонія вручення ключа від Європейської молодіжної столиці 2025 Львову. Подія стала символом важливого визнання української молоді на європейському рівні. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Заступник Міністра молоді та спорту України Андрій Чесноков наголосив на ключовій ролі української молоді у боротьбі за свободу та європейські цінності.

«Сьогодні, у День Гідності та Свободи, Україна продовжує свій героїчний шлях відстоювання демократії та свободи. Молодь завжди була рушієм змін, і в цій боротьбі за майбутнє вона демонструє неймовірну силу та згуртованість. Ми пам’ятаємо кожного та кожну, хто віддав своє життя за Україну. Львівська команда Молодіжної столиці також заплатила високу ціну, втративши Ярину Базилевич, яка була програмною менеджеркою і загинула внаслідок російського ракетного обстрілу. Ми впевнені, що її пам’ять надихатиме реалізовувати всі проекти Європейської молодіжної столиці 2025 з подвійною енергією», – зазначив він.

Вперше титул Європейської молодіжної столиці отримує українське місто, що є не лише дипломатичною перемогою, а й можливістю для України ще більше інтегруватися в європейську спільноту. У 2025 році Львів прийматиме сотні міжнародних заходів, спрямованих на розвиток молоді, міжкультурний діалог та інтеграцію до європейського простору.

Попри виклики війни, українська молодь демонструє надзвичайну згуртованість, силу та готовність брати відповідальність за майбутнє країни. Міністерство молоді та спорту України на чолі з Міністром Матвієм Бідним приділяє особливу увагу підтримці міжнародних ініціатив, спрямованих на розвиток молодіжної політики. Львівська програма Молодіжної столиці обіцяє стати взірцем для інших міст, сприяючи відновленню та зміцненню українського суспільства.