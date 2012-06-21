Здавна повелося у Святвечір на покуті ставити діда, а стелити під стіл і на долівку дідуха. Виготовляли їх із соломи та сіна. У Львові вже усталилася традиція встановлювати різдвяного дідуха в середмісті. Урочистості з цієї нагоди цьогоріч відбудуться 6 січня. Спочатку, як поінформували в прес-службі міськради, опівдні у фойє Ратуші зберуться очільник Львова Андрій Садовий, депутати, жителі та гості міста. Відтак колядуватимуть біля шопки, сформують колону та вирушать із маленькими дідухами до місця встановлення великого дідуха.
Різдвяний дідух у Львові заввишки понад три метри. Прикрасили його різнобарвними стрічками майстри з музею народної архітектури та побуту «Шевченківський гай». Безперечно, біля головного атрибута різдвяних свят на Львівщині лунатимуть коляди, віншування, їх виконуватимуть творчі колективи міста Лева.