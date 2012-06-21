Львівська публіка в захваті — у післяноворічні дні свято для них заграло новими барвами: Чернігівський обласний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка привіз музичну комедію «Ніч перед Різдвом» (за мотивами однойменної повісті Миколи Гоголя). Її побачили всі, хто 3 січня прийшов до Львівського національного академічного театру опери і балету.
А дивитися було на що. Режисер-постановник заслужений артист України Андрій Бакіров зі своїм яскравим акторським ансамблем створили на сцені чарівну атмосферу Різдвяної ночі, в якій химерно переплелися давні легенди й картини життя тогочасного українського села, реальне й уявне, фантастичне й комічне.
Навіть суворі театральні критики визнали, що актори закохані в матеріал, не грають, а живуть своїми ролями на сцені. Яскраві, небанальні, нові образи відомих персонажів, які створили чернігівці, чудова хореографія і вокальні номери, свіже трактування класичних сцен — усе це забезпечило постановці найвищий рівень майстерності.
У свою чергу господарі подякували колективу «із старовинного Чернігова, який береже традиції класичного театру і класичного репертуару з творів українських і зарубіжних авторів» і побажали вдалих вистав та гастролей у 2018 році.