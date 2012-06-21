Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Важливе місце у новорічно-різдвяному циклі українських традицій посідає також зустріч Старого Нового року, святкування Маланії та Василія Великого (13-14 січня). Відчути особливий дух звичаїв і водночас проявити своє добре серце львів’ян запрошують на родинне свято «В гостях у Василя та Маланки». Вже дванадцять років поспіль у місті Лева оголошують такий захід. Організатор –- благодійна організація «Фундація духовного відродження» Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви.
Це буде своєрідний один великий родинний стіл. Учасники заходу колядуватимуть разом з музичними колективами, співаками. Нинішнього року увагу звернуть не лише на сучасні, а й автентичні коляди з різних куточків України. У програмі будуть і театралізовані дійства, ярмарок українських традицій. Посмакують також українськими святковими стравами. Для дітей підготують чимало розваг, а також вертеп, запропонують і складання ляльки-мотанки.
Доброчинною, так би мовити, перепусткою на це родинне свято слугуватиме придбаний квиток. Зібрані ж кошти організатори заходу, як і торік, скерують на потреби хірургічного відділення шпиталю Андрея Шептицького, підтримку програм для осіб з вадами слуху. Певну суму грошей залучать також на втілення проєктів католицької освіти та роботи з молоддю.