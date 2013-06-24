У Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького (далі – ЛНМУ) реалізовуватиметься експериментальний проект із запровадження сучасних підходів в медичній освіті. Відповідну постанову, ініційовану МОЗ, прийняв Кабінет Міністрів України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Заклад отримає автономію у прийнятті управлінських рішень та буде вільним у розпорядженні коштами завдяки переходу на модель оплати за навчання студентів, подібну до Програми медичних гарантій. В рамках проекту ЛНМУ має організувати постійне залучення студентів та викладачів до надання медичної допомоги, а практиків – до навчання та науки.

Основна ідея експериментального проекту – у посиленні практичного компонента навчання студентів-медиків та реальної автономії закладу. Без повноцінного доступу (як студентів, так і викладачів) до лікувально-діагностичного процесу якісна підготовка фахівців у сфері охорони здоров’я неможлива.

Постанова передбачає реорганізацію ЛНМУ у державне некомерційне підприємство із дуальним статусом закладу охорони здоров’я (ЛНМУ має ліцензію на провадження медичної практики) та закладу вищої освіти. На базі клінічних кафедр ЛНМУ вперше в Україні буде діяти університетська лікарня. Це стане кроком вперед у розвитку медичної освіти та практики в Україні, адже вперше за роки незалежності буде реалізовано концепцію університетської лікарні, яка працюватиме за сучасними світовими стандартами. Це, своєю чергою, дозволить реалізувати міжнародне медичне партнерство, поєднуватиме теоретичні й практичні складники навчального процесу, готувати висококваліфікованих фахівців і надавати пацієнтам якісну медичну допомогу, яка не поступатиметься за рівнем провідним міжнародним клінікам.

Завдяки такому підходу науково-педагогічні працівники ЛНМУ також матимуть змогу зберігати клінічний досвід та практичні навички. Водночас ЛНМУ матиме автономію у визначенні гідної оплати їхньої праці. Адже поточна модель фінансування закладів вищої освіти державної форми власності не дає державним вишам такої можливості.

Експериментальний проект також дозволить залучати найкращих закордонних спеціалістів з унікальним досвідом (зокрема, і дуже вузької спеціалізації) до надання медичної і реабілітаційної допомоги пацієнтам на базі університетської лікарні та підготовки фахівців.

Постанова врегульовує, як працюватиме і фінансуватиметься ЛНМУ, як розпоряджатиметься коштами, яким буде освітнє навантаження, як надаватиметься допуск до медичної практики тощо.

Успішна реалізація проекту закладе фундамент для реформування української медичної освіти і її інтеграції до європейського освітнього простору.