Укрзалізниця планує розпочати проєктування реконструкції головного вокзалу Львова. Про це компанія оголосила на зустрічі з місцевою владою за участі міського голови Львова Андрія Садового, начальника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Кісєля Юрія з громадськими організаціями та представниками найбільших реабілітаційних центрів України. Проєкт передбачає підвищення перонів для зручного доступу до вагонів, встановлення ліфтів, реставрацію сходів та тунелів за нормами безбарʼєрності тощо. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Ветерани центрів Unbroken та Superhumans, представники громадських організацій мали нагоду озвучити свої пропозиції щодо безбарʼєрності просторів. Під час зустрічі учасники також обговорили питання щодо розвитку інклюзивності на вокзалі Львова та залізничної транспортної системи у львівському регіоні.

“Вокзал у Львові є другим за пасажиропотоком у країні. Він уже є важливим логістичним центром та важливим хабом медичної евакуації. А з урахуванням розширення європейських коридорів на територію України стане ключовим містом, через яке пролягатимуть основні маршрути чотирьох коридорів TEN-T. Це відкриває нові перспективи для Львова як для одного з найбільших логістичних вузлів Європи. Безбарʼєрний вокзал — це не точкова ініціатива, це крок до системних перетворень усієї залізничної інфраструктури яка має бути доступною для всіх”, — розповів голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Лященко.

Залізничний вокзал у Львові з початку повномасштабного вторгнення став одним з найбільших вокзалів України за пасажиропотоком. Так, у 2023 році він прийняв 6 млн пасажирів або в середньому 16 тис. людей на день. Для порівняння, у 2021 році цей вокзал прийняв 3,9 млн пасажирів.

На жаль, під час війни кількість людей, травмованих внаслідок агресії рф зростає. Якщо раніше в Україні проживало 2,7 млн людей з інвалідністю, то за 2 роки повномасштабного вторгнення їх кількість зросла орієнтовно на 450 тис. Щодня залізницею до Львова прибувають поранені військові та ветерани, люди з інвалідністю та інші маломобільні групи населення. Це робить необхідним формування безбар’єрного середовища на вокзалі.

Також залізничники провели консультаційну зустріч із проєктними та архітектурними компаніями. Ця зустріч мала на меті залучення якомога більшої кількості учасників для конкуренції на майбутній закупівлі й облаштування максимально ефективного інклюзивного та безпекового простору.