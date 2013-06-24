Держава компенсувала роботодавцям понад 100 мільйонів гривень за облаштування робочих місць для 1500 працевлаштованих людей з інвалідністю від початку 2024 року. Про це повідомила заступник міністра економіки Тетяна Бережна.

«Допомагаємо роботодавцям усунути бар’єри для працівників з інвалідністю, компенсуючи витрати на облаштування для них робочих місць. Із початку цього року понад 1000 підприємців отримали компенсацію за придбані для своїх фахівців з інвалідністю спеціальні меблі, устаткування, допоміжні пристрої. За підтримки держави облаштували 1500 робочих місць для таких працівників, роботодавцям компенсували витрати на понад 100 мільйонів гривень. Робоче середовище має бути комфортним та безпечним для кожної людини», — повідомила Тетяна Бережна.

Компенсації за облаштування робочих місць для працівників з інвалідністю отримали підприємці з усіх регіонів України. Найбільше — в Київській, Черкаській, Івано-Франківській, Одеській областях та місті Київ. Середній обсяг компенсації 2024 року становить 68 тисяч гривень, повідомляє Мінекономіки.