Прем’єр-міністр Юлія Свириденко провела онлайн-зустріч із керівництвом Реєстру збитків України. Головна тема — як зробити механізм компенсацій реальним інструментом виплат для українців, які втратили житло, бізнес чи майно через російську агресію.
«Люди чекають не на папери, а на реальні виплати. Працюємо заради цього», — наголосила Юлія Свириденко.
За її словами, уряд планує в найближчі тижні відкрити кілька нових категорій заяв у «Дії», а до кінця року — відкрити категорії для бізнесу та державного сектору.
Ішлося й про те, що для ефективної роботи системи потрібен окремий міжнародний компенсаційний фонд. Його наповнення може відбуватися як за рахунок заморожених російських активів, так і від частини доходів від експорту російських нафти й газу.
Очікується, що у грудні в Гаазі під час дипломатичної конференції відбудеться підписання конвенції про створення міжнародної комісії з розгляду заяв для України. Це відкриє шлях до запровадження реального механізму виплат постраждалим. Україна разом з міжнародними партнерами активно працює над тим, щоб до реалізації механізму долучалися нові держави-учасниці.
«росія повинна заплатити за руйнування та шкоду, завдану українському народу та країні», — наголосила Прем’єр, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.