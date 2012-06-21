Люди обирали тих голів та депутатів об’єднаних територіальних громад, які засукавши рукави зможуть відремонтувати дороги, покласти тротуар, встановити нові вікна у школі, залатати дах у ФАПі, збудувати дитячий садок. Такими словами Президент Петро Порошенко звертався у відеозверненні до новообраних посадовців ОТГ. Під час спеціально організованого форуму глава держави і вітав, і попереджав тих, хто нині став обличчям влади. У цій справі головне слово — «відповідальність».
Для Президента став несподіванкою високий відсоток явки громадян на цих виборах. Охочих віддати голоси було навіть більше, аніж під час торішніх загальнонаціональних місцевих виборів. На його думку, нинішнє волевиявлення можна вважати навіть міні-плебісцитом на підтримку децентралізації. «Така активність виборців разом із вашою перемогою доводить, що люди не просто повірили в децентралізацію, а рішуче її підтримали. Вони зрозуміли, що передача повноважень та фінансових ресурсів на місця відповідає їхнім життєвим інтересам, бо це все дало можливість розв’язувати застарілі проблеми, грошей на які бракувало протягом десятиліть. А тепер вони є», — передає слова Петра Порошенка департамент прес-служби АП.
За його даними, 1744 менші громади (це понад три мільйони жителів територій) нині об’єдналися із 367 більшими фінансово спроможними громадами. Вселяє оптимізм і факт зростання утричі річних надходжень власних доходів місцевих бюджетів ОТГ. Загальний фонд місцевих бюджетів збільшився ушестеро.
Під час відеозвернення Президент назвав реформу децентралізації однією з ключових на наступний рік. ОТГ зможуть спрямувати на поліпшення якості життя українців близько дев’яти мільярдів гривень. «Це те, що дає можливість перетворювати політику на технологію досягнення конкретних результатів, зрозумілих кожному. На порядку денному й розширення повноважень органів місцевого самоврядування в управлінні земельними ресурсами», — резюмував він.