У Києві відбулася конференція «Економіка досвіду: активне довголіття — стратегія майбутнього», яку організувало Міністерство соціальної політики за підтримки UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення, уряду Великої Британії та UAExperts. Захід став майданчиком для обговорення нових можливостей, які відкриває демографічне старіння, і розроблення рішень для інтеграції поколінь у сучасну економіку.

Сучасні демографічні тенденції змінюють баланс на ринку праці та потребують нових підходів до розвитку економіки. Замість того щоб розглядати старіння як проблему, Україна може зробити його компонентом економічного зростання.

«Ми маємо змінити уявлення про старший вік. Це не завершення кар’єри чи соціального життя, а новий етап можливостей. Люди старшого віку можуть і повинні залишатися частиною економіки, передаючи знання молодшим поколінням, розвиваючи власні проєкти та підтримуючи суспільство», — зазначила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Захід об’єднав представників держави, бізнесу, міжнародних організацій та громадського сектору. Ішлося про ключові аспекти активного довголіття: silver economy (економіка, орієнтована на людей старшого віку) та ринок праці. Серед промовців на конференції були представники провідних українських та міжнародних організацій, зокрема Інституту демографії та проблем якості життя НАН України, Державного центру зайнятості, консалтингових компаній, а також бізнес-спільноти, що активно впроваджує політику вікового різноманіття.

На основі дискусій учасники сформували рекомендації для розвитку економіки досвіду та підтримки активного довголіття в Україні, зокрема: започаткування комунікаційних кампаній для зміни суспільного ставлення та наративів щодо віку; програми адаптації та перекваліфікації; використання потенціалу людей 50+ як наставників та експертів тощо, повідомляє Мінсоцполітики.