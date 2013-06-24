Особи, які виїжджають із небезпечних районів Харківської області, можуть поновити статус внутрішньо переміщених осіб та оформити виплати. На цьому в ефірі Суспільного наголосила Віце-прем'єр-міністр України - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає пресцентр Урядовий портал.

«У межах обов’язкової евакуації із Вовчанська та Липців люди, які повторно виїхали, мають право на виплати для внутрішньо переміщених осіб», – зауважила Віце-прем'єр-міністр.

Йдеться про тих громадян, які включені до списків евакуйованих, що складає місцева влада.

Для включення до цього списку особи, які самостійно виїхали із населених пунктів Харківської області, де оголошено обов’язкову евакуацію, можуть звертатися до Департаменту соціального захисту населення Харківської ОВА за телефоном гарячої лінії: (066) 283-41-43.

Для поновлення статусу внутрішньо переміщеної особи необхідно звернутися до ЦНАПу або до управління соціального захисту населення у приймаючих громадах.

Нагадаємо, що державна грошова допомога для ВПО виплачується у розмірі 2000 гривень на місяць для дорослих, 3000 гривень – на дітей і особам з інвалідністю. Така допомога призначається на 6 місяців.