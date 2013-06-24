Напередодні Дня Державного прапора та Дня Незалежності України Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська відзначили видатних людей нагородою «Національна легенда України». Глава держави наголосив: попри агресію росії цінності, що є фундаментом цієї нагороди, залишилися незмінними.

«Це повага. Це шана. Це гідність. Це те, як держава Україна каже дякую своїм людям, своїм героям, своїм легендам. Тим, хто поміж нас і кого ми маємо цінувати. Тим, кого з нами, на жаль, немає. Ми всі маємо їх пам’ятати. Легенди, які надихають нас. Легенди, яким аплодує світ. І я хотів би, щоб ми зараз поаплодували нашим українським легендам», — сказав Володимир Зеленський.

Цього року нагородою «Національна легенда України» Президент відзначив 11 людей:

композитора, народного артиста, Героя УкраїниІгоря Поклада — автора понад 150 пісень, музичних вистав, творів до більш як 40 українських стрічок і анімаційних фільмів;

генерального конструктора — гендиректора конструкторського бюро «Луч», повного кавалера ордена «За заслуги», Героя УкраїниОлега Коростельова, який брав участь у створенні «Стугни», «Вільхи» та ракети «Нептун»;

найтитулованішу українську спортсменку — дворазову олімпійську чемпіонку з фехтування на шаблях, шестиразову чемпіонку світу, восьмиразову чемпіонку ЄвропиОльгу Харлан;

торакального хірургаВіталія Хмеля, який з початку російської агресії зробив понад 100 надскладних операцій пораненим воїнам, в евакуаційних рейсах урятував життя понад 50 захисникам;

бригадного генерала військової контррозвідки СБУІвана Лукашевича (позивний «Хантер), ідеолога створення морських дронів Sea Baby, розробника снайперської гвинтівки «Володар обрію», з якої встановлено світовий рекорд — влучний постріл в окупанта з відстані 3800 метрів;

провідницю УкрзалізниціІрину Юрченко, яка 25 лютого 2022 року заступила на чергування й тижнями працювала на евакуаційних рейсах, в той час її син Дмитро Козацький з позивним «Орест» тримав оборону на Азовсталі в Маріуполі;

українського живописця, графіка і монументаліста почесного члена Національної академії мистецтв УкраїниОлександра Дубовика — представника неофіційного мистецтва радянських часів, роботи якого зберігаються в Національному художньому музеї України, музеях США, Німеччини та приватних колекціях;

американського бізнесмена, філантропа, найбільшого приватного донора УкраїниГоварда Баффета, фонд якого витратив на допомогу українцям понад 500 мільйонів доларів, що пішли зокрема на їжу постраждалим, відновлення будівель, допомогу аграріям, навчання саперів, протезування ветеранів;

українського боксера, олімпійського чемпіона, абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазіОлександра Усика, фонд якого з початку повномасштабного вторгнення допомагає постраждалим родинам; він провів сім благодійних аукціонів і переказав майже 740 тисяч доларів на підтримку української армії.

Посмертно нагороди удостоєно Сергія Параджанова і Ніну Матвієнко.

Сергій Параджанов— український та вірменський кінорежисер і сценарист, створив майже 20 художніх і документальних фільмів, його стрічка «Тіні забутих предків» здобула 39 міжнародних нагород і 28 призів на кінофестивалях світу.

Ніна Матвієнко— народна артистка України, Герой України, в репертуарі якої багато народних пісень. Займалася літературною творчістю, грала у теле- та радіовиставах, гастролювала у США, Канаді, Франції, Польщі, Південній Кореї, Мексиці, країнах Латинської Америки.

Відзнаку «Національна легенда України» запроваджено 2021 року. Відтоді Президент щорічно відзначає цією нагородою людей, які зробили внесок у становлення незалежної України та захист нашої держави, розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров’я, а також за активну благодійну та громадську діяльність.

Джерело: Офіс Президента