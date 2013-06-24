Люксембург надасть 10 млн євро до Фонду енергетичної підтримки України. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та віцепрем’єр-міністр, міністр закордонних справ, зовнішньої торгівлі, співробітництва з питань розвитку та гуманітарних справ Великого Герцогства Люксембург Ксав’є Беттель підписали відповідний меморандум щодо фінансової допомоги в галузі енергетики.

«Ці кошти зможемо використати на підтримку проєктів в енергетичному секторі, зокрема відновлення та посилення енергетичної безпеки», — наголосив глава українського уряду.

Окрім питань стабільності енергосистеми, Прем’єр-міністр обговорив з віцепрем’єр-міністром Ксав’є Беттелем, а також з міністром оборони, мобільності та громадських робіт, гендерної рівності та різноманіття Великого Герцогства Люксембург Юріко Бакес двосторонні відносини та розвиток інновацій в секторі оборонної промисловості країн і потреби українських військових. Цього року Люксембург планує спрямувати на військову допомогу Україні 80 млн євро. Денис Шмигаль подякував за оборонну підтримку та участь Люксембургу у військових коаліціях. Прем’єр нагадав про необхідність посилення санкцій проти росії, оскільки це ефективний інструмент впливу на агресора.

«росія має заплатити за руйнування, тож ми закликаємо партнерів напрацювати правовий механізм, який дасть змогу конфіскувати заморожені російські активи і спрямувати їх на відбудову України», — зазначив Денис Шмигаль.

На зустрічі урядовців також ішлося про відновлення України. «Ми високо цінуємо реалізацію проєктів з відбудови Люксембурзьким агентством розвитку LuxDev. Зокрема активну участь у відбудові Кривого Рогу. Розраховуємо на подальшу підтримку LuxDev зокрема гуманітарного розмінування», — сказав Прем’єр, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.ург надасть кошти на посилення енергобезпеки

МЕМОРАНДУМ. Люксембург надасть 10 млн євро до Фонду енергетичної підтримки України. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та віцепрем’єр-міністр, міністр закордонних справ, зовнішньої торгівлі, співробітництва з питань розвитку та гуманітарних справ Великого Герцогства Люксембург Ксав’є Беттель підписали відповідний меморандум щодо фінансової допомоги в галузі енергетики.

«Ці кошти зможемо використати на підтримку проєктів в енергетичному секторі, зокрема відновлення та посилення енергетичної безпеки», — наголосив глава українського уряду.

Окрім питань стабільності енергосистеми, Прем’єр-міністр обговорив з віцепрем’єр-міністром Ксав’є Беттелем, а також з міністром оборони, мобільності та громадських робіт, гендерної рівності та різноманіття Великого Герцогства Люксембург Юріко Бакес двосторонні відносини та розвиток інновацій в секторі оборонної промисловості країн і потреби українських військових. Цього року Люксембург планує спрямувати на військову допомогу Україні 80 млн євро. Денис Шмигаль подякував за оборонну підтримку та участь Люксембургу у військових коаліціях. Прем’єр нагадав про необхідність посилення санкцій проти росії, оскільки це ефективний інструмент впливу на агресора.

«росія має заплатити за руйнування, тож ми закликаємо партнерів напрацювати правовий механізм, який дасть змогу конфіскувати заморожені російські активи і спрямувати їх на відбудову України», — зазначив Денис Шмигаль.

На зустрічі урядовців також ішлося про відновлення України. «Ми високо цінуємо реалізацію проєктів з відбудови Люксембурзьким агентством розвитку LuxDev. Зокрема активну участь у відбудові Кривого Рогу. Розраховуємо на подальшу підтримку LuxDev зокрема гуманітарного розмінування», — сказав Прем’єр, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.