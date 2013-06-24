Міністр енергетики Герман Галущенко закликав усі країни-члени МАГАТЕ об’єднати зусилля, щоб дати потужну й одностайну відповідь російській федерації за злочинні атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру й окупацію Запорізької АЕС.

«Протягом останнього року Україна зазнала безпрецедентних атак росії на енергосистему із серйозними руйнуваннями та пошкодженнями. Ми втратили життя наших мужніх воїнів, які захищали нашу країну, життя наших енергетиків, які відновлювали енергетичне обладнання після російських атак та забезпечували надійну роботу АЕС, життя мирних жителів і дітей — майбутнє України. Але ми продовжуємо стояти і протистояти цьому злу ХХІ століття», — за­явив Герман Галущенко, виступаючи на 68-й Генеральній конференції МАГАТЕ у Відні.

За його словами, доки весь світ рухається до сталого розвитку, розвиває атомні технології та вводить в експлуатацію нові атомні генеруючі потужності, росія по-варварськи руйнує українську Запорізьку АЕС, продовжує мілітаризацію станції та прилеглих окупованих територій, використовуючи їх як прикриття для артилерійських ударів по підконтрольній Україні території та населених пунктах, порушуючи основи ядерної безпеки та всі принципи захисту.

«Скільки ще ми спостерігатимемо за свідомим порушенням росією Статуту МАГАТЕ, свідомим неодноразовим ігноруванням резолюцій ради керуючих і Генеральної конференції МАГАТЕ?

росія не заслуговує на привілейований статус у межах Агентства та його ради керуючих. Вона свідомо створює безпрецедентну ядерну небезпеку та незахищеність», — наголосив міністр.

Герман Галущенко подякував МАГАТЕ і особисто його гендиректорові Рафаелю Гроссі за швидку реалізацію нещодавнього рішення про початок моніторингових місій на українських підстанціях, критично важливих для атомних електростанцій, повідомляє Міненерго.