Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії 21 жовтня продовжили моніторингову місію на одній із підстанцій оператора системи передачі, яка є критично важливою для роботи українських АЕС. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Згідно із узгодженим графіком візитів, місія буде продовжуватись почергово на всіх ключових для атомної енергетики підстанціях.

«Це результат тих предметних домовленостей, яких вдалося досягнути під час візиту генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та перемовин з Президентом України Володимиром Зеленським. Ми сподіваємося, що присутність інспекторів МАГАТЕ на ключових для роботи АЕС підстанціях магістральної електромережі допоможе підтримати ядерну безпеку та радіаційну безпеку. Адже удари росії по цивільних енергетичних обʼєктах, зокрема ключових підстанціях, напряму загрожують ядерній та радіаційній безпеці всієї Європи», – зазначив Міністр енергетики Герман Галущенко.