Vodafone Group та Vodafone Україна розпочнуть будівництво підводної кабельної системи Kardesa, що з’єднає Україну, Болгарію, Туреччину та Грузію. Новий маршрут пройде Чорним морем і стане частиною цифрового коридору, який об’єднає Європу та Азію,— в обхід рф.
У Європі головним партнером виступає глобальний Vodafone. Ділянку підводного кабелю подну Чорного моря фінансуватиме зокрема й український Vodafone, а реалізовуватимуть разом з Мінцифрою.
Переваги проєкту очевидні: кабель значно підвищить надійність тастійкість української телекомунікаційної інфраструктури; Україна стане ключовою транзитною ланкою між Європою та Азією; проєкт стимулюватиме розвиток інфраструктури тацифрової економіки, сприятиме залученню інвестицій та створить нові робочі місця.
Будівництво першої ділянкив Болгарії розпочнеться 2027року. В Україні всі роботи проводитимуть виключно вміжнародно визнаних безпечних зонах ізаумови стабільності табезпеки врегіоні, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.