29 серпня учасники та учасниці національного молодіжного освітньо-професійного курсу «Державотворець: шлях до відновлення держави» завітали до Міністерства молоді та спорту України. В рамках ознайомчого візиту вони зустрілися з очільником Міністерства молоді та спорту України Матвієм Бідним та його заступником Андрієм Чесноковим, щоб дізнатися більше про пріоритети державної молодіжної політики та можливості для української молоді. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Під час зустрічі з Матвієм Бідним молоді державотворці обговорили пріоритетні напрямки діяльності відомства. Зокрема, йшлося про реалізацію державної політики у сферах молодіжної політики, фізичної культури і спорту, а також утвердження української національної та громадянської ідентичності.

«Молодіжна сфера є однією з найпрогресивніших і ґрунтується на сучасній законодавчій базі. Проте, сфера фізичної культури і спорту потребує оновлення. Важливо популяризувати масовий спорт та залучати українців до активного способу життя», – зазначив очільник Міністерства.

У ході дискусії Андрій Чесноков відповів на запитання учасників та учасниць курсу, акцентуючи увагу на ключових ініціативах Міністерства. Серед них – ініціатива Європейського Союзу «Молодіжна гарантія», що забезпечує молоді доступ до можливостей працевлаштування, освіти, підвищення кваліфікації та соціальної інтеграції. Заступник Міністра підкреслив, що молодь сьогодні має більше можливостей впливати на майбутнє країни, беручи участь у процесах прийняття рішень на всіх рівнях.

У зустрічі також взяв участь начальник управління молодіжної політики Міністерства молоді та спорту України Владислав Яцук, який наголосив на важливості активної участі молоді у відновленні та розвитку держави.

Програма «Державотворець» ініційована Міністерством молоді та спорту України та ДУ «Всеукраїнський молодіжний центр», реалізується з Українською Студентською Лігою та Київською школою державного управління ім. Сергія Нижного за фінансової підтримки БФ «МХП-Громаді», GIZ в Україні та NDI в Україні.