У відокремленому підрозділі Національного університету біоресурсів і природокористування України Немішаївському агротехнічному коледжі провели День відкритих дверей — профорієнтаційний захід «Ми всіх друзів вітаємо! Радо весну зустрічаємо!», організований за підтримки департаменту освіти і науки Київської облдержадміністрації в межах молодіжного фестивалю «Проф FEST OK».
Фестиваль зібрав понад 700 гостей: учнів випускних класів загальноосвітніх шкіл різних районів Київської області, роботодавців, соціальних партнерів, представників НУБіП, керівників районних і місцевих органів влади та управління освітою, місцевих жителів.
Коледж, якому виповнилось 107 років, за час успішного функціонування здобув бездоганний імідж сучасного ділового високопрофесійного навчального закладу. За словами його директора Володимира Альохіна, нині особлива відповідальність навчальних закладів за якісну підготовку майбутніх фахівців агропромислової галузі. За роки навчання в коледжі студенти отримують не тільки глибоку теоретичну підготовку в обраній сфері, а й практичне розуміння суті й секретів спеціальності. Упровадження дуальної системи навчання сприяло створенню на базі коледжу навчально-виробничих лабораторій.
Нині коледж готує фахівців за такими спеціальностями: ветеринарна медицина, електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, технологія виробництва та переробки продукції тваринництва, водні біоресурси й аквакультура, агроінженерія, агрономія, транспортні технології, економіка, фінанси, банківська справа і страхування.
На святі кожне відділення (а їх п’ять) і дві циклові комісії змагалися у проведенні різноманітних майстер-класів. Представники «Аграрного бізнесу» ділилися секретами живцювання декоративних, квіткових і хвойних рослин, розмноження кущів смородини, вчили робити ляльки-мотанки, виявляти фальшиві гроші, пригощали всіх цілющими фіточаями й частували смаколиками.
Викладачі «Ветеринарної медицини» вчили премудростей ветеринарної фармакології — виготовляти специфічні лікарські болюси, пігулки, настоянки, робити ультразвукове обстеження тварин.
Представники відділення «Експлуатація і технічний сервіс машин та обладнання» демонстрували ручне електрозварювання й ручне кування, навчали основ керування квадроциклом і проводили комп’ютерну діагностику автомобіля.
Відділення «Електрифікація і автоматизація сільського господарства» дивувало бездротовою передачею електроенергії, розумним освітленням, «магічною кулею», оберегами з ламп розжарювання тощо.
Відділення «Технології виробництва та переробки продукції тваринництва» презентувало кулінарну обробку сиру «халумі», технологію вудження сала і м’яса, приготування й дегустацію рибної юшки та лікувального напою «збитень медовий».
Насамкінець варто порушити питання, які стосуються розвитку й перспектив коледжу, зокрема виконання чинних законів «Про фахову передвищу освіту», «Про професійно-технічну освіту», можливості надання коштів для поліпшення матеріальної бази. Колектив цікавить питання обов’язкового працевлаштування випускників, які навчалися за державні кошти, можливості розглянути варіант збільшення ліміту стипендіального фонду й підвищення стипендії, адже нині стипендію отримують лише 45% студентів, які навчаються за державним замовленням.
Турбує, чи передбачено урядом підвищення заробітної плати викладачам коледжів, чи будуть у бюджеті кошти на фінансування підвищення кваліфікації викладачів, пільгове кредитування на розвиток соціального житла випускникам, молодим спеціалістам.
Федір ПІВЕНЬ
для «Урядового кур’єра»