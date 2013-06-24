Рішення про безоплатну передачу цілісного майнового комплексу Львівської обласної клінічної лікарні в державну власність ухвалили депутати Львівської обласної ради. Завдяки цьому на базі медичного закладу буде створено університетську лікарню Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, повідомляє МОЗ.

Це вжедругий медзакладобласті, який увійде в мережу університетських лікарень при ЛНМУ. Міністерство охорони здоров’я працює над створенням мережі університетських лікарень у всій Україні.

«Ми повинні думати про медицину майбутнього, отже й лікарів майбутнього. Щоб їх готувати, маємо дати молодим спеціалістам доступ до застосування професійних навичок в реальних умовах під керівництвом лікарів-практиків, які мають значний клінічний та академічний авторитет. Це звичайна європейська практика. Університетські лікарні Європи — провідні багатопрофільні заклади охорони здоров’я, в яких надають високоякісну та високотехнологічну медичну допомогу, поєднуючи з освітнім процесом. Цей європейський досвід слід реалізувати і в Україні», — зазначив міністр охорони здоров’я України.