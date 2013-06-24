Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження про передачу єдиного майнового комплексу державного некомерційного підприємства «Український науково-клінічний центр протезування та реабілітації» у спільну власність територіальних громад Харківщини. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Раніше це питання порушувалося на нараді з гуманітарного реагування в Харківській області під головуванням Віце-прем'єр-міністра України - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.

Ухвалене рішення дозволить ефективно управляти зазначеним об’єктом і створити належні умови для надання медичної допомоги та реабілітації військовослужбовцям, учасникам бойових дій і населенню регіону.

Крім того, передача зазначеного держпідприємства у спільну власність територіальних громад сприятиме покращенню медичних послуг не лише для населення Харківщини, а й інших областей. В тому числі громадянам, постраждалим внаслідок війни, та військовослужбовцям.