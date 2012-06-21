Уже не один рік черкаські майстрині Катерина Миронюк та Наталя Крамна-Таран організовують для початківців у Галереї народного мистецтва майстер-класи з народної вишивки. Тих, хто цікавиться таким ремеслом, багато. Саме тому зібрання завжди проходять у творчому ключі, пізнавально. Вишивальниці-початківці не тільки знайомляться з техніками вишивання (майстрині володіють десятками з них), а й здобувають знання з історії, розуміння символічності вишивки як душі народу.
Як з’ясувалося під час спілкування з учнями, далеко не всі з них мають сорочки з ручною вишивкою. Нині більшість носить одяг, вишитий машиною. Майстрині вирішили допомогти виправити цю ситуацію, залучивши аматорок до ручного вишивання сорочок. Новий проєкт назвали «Своя сорочка ближча до тіла». У ньому можуть взяти участь усі, хто має бажання власноруч вишити собі сорочку.
По поради, як втілити проєкт, його учасниці, яких виявилося чимало, завітали до черкаських краєзнавців та етнографів. У відділі етнографії Черкаського краєзнавчого музею їм допомогли, продемонструвавши давні сорочки з фондів музею. Науковці предметно розповіли про традиції вишивки, притаманні Шевченковому краю, орнаменталістику й символіку, які ще прабабусі вкладали у сорочки. Завдяки цьому кожна з учасниць обрала собі варіант вишивки сорочки і втілення її в готовому виробі.
Тепер аматорки наполегливо працюють. Під час роботи радяться з майстрами-практиками й науковцями. Ініціаторки проєкту сподіваються, що по його завершенні вишиванки стануть основою великої виставки.