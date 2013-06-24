У 2024 році Міністерство економіки України спільно із партнерами запустило понад десяток програм для навчання та перенавчання громадян, спрямованих на подолання викликів структурного безробіття. Завдяки цим ініціативам та навчанню від Державної служби зайнятості близько 100 тисяч українців змогли здобути нові конкурентні навички. Про це повідомила Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко, передає пресцентр Урядовий портал.

«Відновлення економіки, яке триває вже другий рік, потребує кваліфікованих працівників, особливо у робітничих сферах. Попит на фахівців досяг довоєнного рівня, як свідчать дані Єдиного порталу вакансій. Водночас ми стикаємося з викликом структурного безробіття. У відповідь на нього Мінекономіки з партнерами запустило понад десяток програм навчання та перенавчання, які дали можливість близько 100 000 українців опанувати нові професії», — наголосила Міністр економіки України.

Ознайомитися з усіма освітніми можливостями можна за посиланням. Вони охоплюють різні категорії населення: безробітних українців, людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів і ветеранок, молодь, людей 45+ та інших.

У 2025 році для українців буде доступно ще більше навчальних можливостей, зокрема Skills Alliance на 700 млн євро, що дозволить перенавчити 180 тисяч українців упродовж наступних трьох років. Нині Уряд працює над механізмом реалізації програми.

Мінекономіки також запустило реформу Центрів профтехосвіти Державної служби зайнятості. Тепер бізнес може долучатися до наглядових рад і впливати на зміст навчальних програм. У Полтавському ЦПТО вже сформована така рада за участі бізнесу регіону.

Крім того, у 2024 році Уряд розширив програму ваучерів, збільшивши кількість доступних професій до 155. А також запустив окремі ваучери для жінок, які прагнуть опанувати професії, де раніше статистично переважали чоловіки. У планах — розширення категорій отримувачів ваучерів, які наразі включають людей віком 45+, учасників бойових дій, ВПО та осіб з інвалідністю. Відповідний законопроект вже на розгляді Верховної ради.

Юлія Свириденко також повідомила, що у 2024 році Мінекономіки напрацювало проект нового трудового кодексу, який очікує схвалення у парламенті.

«У проекті закону ми впроваджуємо 8 видів трудових договорів, зокрема щодо надомної, дистанційної роботи. Проєкт закону посилює спроможність людей з інвалідністю та сприятиме подоланню гендерного розриву в оплаті праці, коли жінки на аналогічних із чоловіками посадах отримують менше. Загалом трансформує підходи так, аби вони відповідали викликам сьогодення, а не радянським рудиментам. Цьогоріч наша команда провела десятки зустрічей із представниками громадянського суспільства, бізнесу, міжнародних організацій, аби спільно доопрацювати проект закону так, аби він відповідав запиту як працівників, так і роботодавців», — зазначила Юлія Свириденко.

Ще один напрямок для покращення ситуації на ринку праці — створення нових робочих місць. Цьому сприяє політика «Зроблено в Україні».

«Наприклад, завдяки програмі «Шкільний автобус» торік щонайменше 10 тисяч працівників автобусних заводів і понад 200 підрядників мали роботу. Чи інший приклад — грантові програми єРобота, за два роки вони спряли створенню понад 40 тисяч нових робочих місць. Цьогоріч ми розширили ці програми на додаткові категорії грантоотримувачів. Крім того, запустили цілком нові програми, яких раніше не було, — гранти для молоді з можливістю отримати до 150 тис. гривень і грант для жінок, які займаються виробничим бізнесом», — додала Юлія Свириденко.

Також у 2024 році Уряд запустив пілотний проект Create Ukraine, що допомагає талановитим українцям повернутися додому для роботи в урядових проектах.

За словами Міністра економіки України, наступного року Міністерство продовжить роботу над цими ініціативами й працюватиме над запуском нових проектів.