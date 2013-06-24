Торік Міністерство економіки спільно з партнерами започаткувало понад десяток програм для навчання та перенавчання громадян, спрямованих на подолання викликів структурного безробіття. Завдяки цим ініціативам та навчанню від Державної служби зайнятості майже 100 тисяч українців змогли здобути нові конкурентні навички. Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

«Відновлення економіки, яке триває вже другий рік, потребує кваліфікованих працівників, особливо у робітничих галузях. Попит на фахівців досяг довоєнного рівня, як свідчать дані Єдиного порталу вакансій. Водночас ми стикаємося з викликом структурного безробіття. У відповідь на нього Мінекономіки з партнерами запровадило понад десяток програм навчання та перенавчання», — наголосила міністр.

Освітні можливості охоплюють різні категорії населення: безробітних, людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів і ветеранок, молодь, людей віком понад 45 років та інших.

2025 року для українців буде доступно ще більше навчальних можливостей, зокрема Skills Alliance на 700 млн євро, що дасть змогу перенавчити 180 тисяч громадян упродовж наступних трьох років. Нині уряд працює над механізмом реалізації програми.

Мінекономіки також започаткувало реформу центрів профтехосвіти Державної служби зайнятості. Тепер бізнес може долучатися до наглядових рад і впливати на зміст навчальних програм. У Полтавському ЦПТО вже сформовано таку раду за участі бізнесу регіону.

2024 року уряд розширив програму ваучерів, збільшивши кількість доступних професій до 155, а також запровадив окремі ваучери для жінок, що прагнуть опанувати професії, в яких раніше статистично переважали чоловіки. У планах — розширення категорій отримувачів ваучерів, в які нині входять люди віком понад 45 років, учасники бойових дій, ВПО та особи з інвалідністю. Відповідний законопроєкт уже перебуває на розгляді Верховної Ради.

Юлія Свириденко також повідомила, що 2024 року Мінекономіки напрацювало проєкт нового Трудового кодексу, який очікує схвалення в парламенті.

«У проєкті закону ми впроваджуємо вісім видів трудових договорів, зокрема щодо надомної, дистанційної роботи. Проєкт закону посилює спроможність людей з інвалідністю та сприятиме подоланню гендерного розриву в оплаті праці, коли жінки на аналогічних із чоловіками посадах отримують менше. Загалом трансформує підходи так, щоб вони відповідали викликам сьогодення, а не радянським рудиментам», — зазначила Юлія Свириденко.

Ще один напрям для поліпшення ситуації на ринку праці — створення нових робочих місць. Цьому сприяє політика «Зроблено в Україні», повідомляє Мінекономіки.