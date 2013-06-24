5562 кредити на придбання житла видали за програмою «єОселя» від початку року. Загальна сума кредитів, які видали банки за цей період, становить 9,4 млрд грн. Зокрема, на вторинному ринку українці придбали 4076 житлових об’єктів, 1210 з них — у забудовника, 326 — на етапі будівництва. Про це повідомила заступник міністра економіки України Надія Бігун.

«Загалом від початку чинності програми доступних кредитів «єОселя» 11 887 родин отримали кредити на житло на суму понад 18,9 млрд грн. Зокрема, українці отримали 8,5 тис. кредитів на придбання житла на вторинному ринку, майже 3,5 тис. — на первинному. 278 кредитів отримали на придбання приватних будинків. Програма «єОселя» не лише дає змогу на вигідних умовах придбати житло та поліпшити умови проживання, а й стимулює галузі будівництва та нерухомості, а це важлива умова для швидкої відбудови України», — зазначила Надія Бігун.

Від початку 2024 року кредити під 3% отримали 2855 військовослужбовців та силовиків, 418 педагогів, 411 медиків, 122 науковці. Кредити під 7% отримали 1422 українці без власного житла, 159 ВПО, 175 ветеранів. Зокрема, за минулий тиждень українці отримали 154 кредити на 255 млн грн. Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку — 99 та в забудовника — 55. Також 17 українців узяли кредити на купівлю житла в обєктах, які споруджують, повідомляє Мінекономіки.