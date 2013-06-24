11608 вантажних вагонів відремонтували на потужностях Укрзалізниці у першому півріччі 2024 року. Це на 11,6% більше аналогічного періоду минулого року. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Деповський та капітальний ремонт вантажних вагонів Укрзалізниця здійснює на базі депо регіональних філій та вагонобудівних, вагоноремонтних заводів. До 50% ремонтів здійснюється на замовлення приватних суб’єктів господарювання, яким належить той чи інший вантажний рухомий склад.

Серед усіх видів вагонів найбільше було відремонтовано напіввагонів (понад 6,3 тис.), зерновозів (1,4 тис.), цистерн (890), цементовозів (780).

Нагадаємо, Укрзалізниця у першому півріччі наростилаобсяги вантажоперевезень на 28%.