Майже 19,7 млрд грн принесли організаторам онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі за підсумками 2024 року. Це результат понад 24 тис. успішних торгів в системі. Під час аукціонів вартість публічних активів у середньому зростала в понад 1.5 раза. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Найбільше коштів організаторам у 2024 році принесли приватизаційні онлайн-аукціони. За підсумками торгів з великої та малої приватизації до бюджетів різних рівнів надійшло майже 6.5 млрд грн та понад 4 млрд грн відповідно.

«У 2024 році ми дали старт великій приватизації і змогли знайти нових власників для таких масштабних об’єктів як готель «Україна», «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» та підсанкційний завод «Аерок». Активи отримали шанс на трансформацію та залучення інвестицій у розвиток. Успішні аукціони свідчать про довіру, адже система забезпечує рівний доступ до участі у торгах. Завдяки конкуренції зростає вартість об'єктів і держава продає їх за ринковою ціною, збільшуючи надходження у бюджет», – зазначила Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Реалізація активів у процедурі банкрутства принесла організаторам понад 2.6 млрд грн. Серед п’ятірки ринків з найбільшою кількістю залучених коштів також земельні торги — понад 2.1 млрд грн — та спецдозволи на користування надрами — понад 1.6 млрд.

«У 2024 році за публічні активи на онлайн-аукціонах позмагалася рекордна кількість учасників за весь час існування системи — майже 30 тис. Також за підсумками минулого року ми відзначаємо найбільшу кількість організаторів, які працювали з системою, — майже 3.8 тис. Під час повномасштабної війни ми спостерігаємо, що малий, середній та великий бізнес ще більш активно змагається за право придбати майно на торгах. А також все більше громад, державних підприємств, профільних відомств, арбітражних керуючих, приватних виконавців та бізнесів використовують інструмент онлайн-аукціонів для ефективного управління публічними активами», — зазначив СЕО Прозорро.Продажі Сергій Бут.

Найдорожчим лотом 2024 року став об’єкт великої приватизації — Об’єднана гірничо-хімічна компанія. За підсумками торгів до держбюджету надійшло майже 3.9 млрд грн. У середньому за публічні активи у 2024 році змагалося майже 2.4 учасника. Найактивніше минулоріч конкурували за 100 невручених посилок Укрпошти. 115 учасників збільшили вартість лота в понад 130 разів.

Майже 2.3 тис. онлайн-аукціонів, що відбулися у 2024 році, перебувають на етапі підписання угод. І можуть принести організаторам додатково понад 3 млрд грн.

Довідково

Прозорро.Продажі — акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі в особі Міністерства економіки. АТ «Прозорро.Продажі» забезпечує роботу електронної торгової системи, в якій відбуваються онлайн-аукціони зі здачі в оренду та продажу публічних активів. Прозорро.Продажі гарантують безпечність торгів, неможливість втручання будь-кого в їхній перебіг та рівний доступ кожного учасника до участі в аукціоні, а також можливість будь-кого в режимі реального часу стежити за онлайн-аукціонами та їхніми результатами.