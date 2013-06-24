Соціальні працівники у 183 громадах отримають електроскутери для використання у своїй роботі та підвищення їхньої мобільності. Закупівля 200 скутерів та їхня доставка до громад стала можлива завдяки Програмі розвитку ООН в Україні та фінансування Уряду Японії. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Розподілені скутери були в 11 областей. У першу чергу йдеться про регіони, де соцпрацівники долають значну відстань до громадян, яким надають послуги. Це Дніпропетровська, Житомирська, Запорізька, Миколаївська, Київська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська, Черкаська та Чернігівська області.

“Для нас це важливий крок на шляху до покращення соціальних послуг. Зараз Мінсоцполітики активно розбудовує систему комплексної соціальної підтримки для населення, і осередками цієї системи ми бачимо саме громади та соціальних працівників. Тому адресна допомога громадам зараз дуже важлива. Адже наша мета – розбудувати громади, в яких людині хочеться жити. Це неможливо реалізувати, якщо у громади відсутній соціальний компонент – соцпрацівник, який надає якісні соцпослуги. Бо громада – це перш за все місце підтримки. Я вдячна нашим постійним партнерам з ПРООН за проведення закупівлі та доставку транспорту та за сприяння всім нашим ініціативам з підтримки найбільш вразливих верств населення. Окремо дякую Уряду Японії за фінансування – це важливий внесок у розвиток не тільки потенціалу соціальної сфери нашої країни, а й адресно кожної громади”, – наголосила Міністр соціальної політики Оксана Жолнович під час офіційної церемонії передачі скутерів громадам.

Також виступаючи на заході, Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні пан Кунінорі Мацуда запевнив у стійких намірах Японії підтримувати Україну та її зусилля в досягненні більш ефективного зв'язку з вразливими верствами населення.

«Перед лицем випробувань Японія міцно стоїть поруч з Україною. Реакція Японії на повномасштабне російське вторгнення в Україну була негайною та всебічною. Сьогодні ми продовжуємо підтримувати Уряд та народ України у розвитку сфери соціальних послуг, передаючи електроскутери Міністерству соціальної політики України. І я хочу скористатись нагодою, щоб висловити моє глибоке захоплення і щиру вдячність представникам сфери соціального захисту в Україні. Ваша робота є героїчною, надаючи критично важливі послуги соціальної опіки та підтримку найбільш вразливим навіть в умовах широкомасштабного вторгнення».

Христофорос Політіс, Заступник Постійного Представника UNDP в Україні, підкреслив глибокий вплив війни на українське суспільство та виділив непропорційний вплив, який вона має на найвразливіші верстви населення та на тих, хто живе поруч з лінією фронту, що ускладнює їхній доступ до соціальних послуг. «Для UNDP дуже важливо допомагати Уряду та народу України забезпечити всебічне та інклюзивне відновлення країни, яке виходить за межі відбудови інфраструктури та будівель, а охоплює також і відновлення та модернізацію соціальної екосистеми задля підтримки найбільш вразливих груп населення відповідно до державної стратегії безбар’єрності та за принципом “ніхто не залишиться поза увагою”, – сказав Політіс. – Саме через такі ініціативи ми підтримуємо більше, ніж просто розбудову інфраструктури – ми сприяємо справедливому та інклюзивному відновленню для всіх через рівний та ефективний доступ до послуг».

Він додав, що доступ до соціальних послуг потрібно поєднувати з підвищенням якості та ефективності послуг і запевнив у намірах UNDP продовжувати партнерство з Міністерством соціальної політики та місцевими органами влади, задля досягнення цієї мети.