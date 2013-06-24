З моменту старту програми єРобота на порталі Дія надійшло 22 912 заявок на отримання грантів за різними напрямками. Про це повідомляє Урядовий портал.

Найбільшим попитом користується напрямок «Власна справа», за яким можна отримати від 50 до 250 тис. грн на відкриття або розширення власного бізнесу. Зокрема, на отримання мікрогранту надійшло понад 20 318 заяв.

Більше всього мікрогранти хочуть отримати у Києві – звідти надійшло 2382 заяви. Далі за регіонами місця розподілились так:

Київська область – 1685 заявок;

Дніпропетровська область – 1646 заявок;

Львівська – 1526 заявок;

Рівненська – 927 заявок.

Щоб отримати грант до 8 млн грн на переробне підприємство в рамках напрямку «Новий рівень», підприємці подали 2141 заяву. Найбільше було з Київської області – 303. Також в лідерах наступні регіони:

м. Київ – 262 заяви;

Львівська область – 215 заяв;

Дніпропетровська область – 169 заяв;

Івано-Франківська область – 97 заяв.

Для отримання грантів на створення теплиці за напрямком «Своя теплиця» та облаштування саду за напрямком «Свій сад» надійшло 453 заяви. Найбільше заяв було з Київської області – 52. Також серед регіонів-лідерів:

Закарпатська область – 50 заяв;

Дніпропетровська область – 45 заяв;

Вінницька область – 36 заяв;

Івано-Франківська область – 33 заяви.

Нагадаємо, єРобота – це урядова програма безповоротних грантів для створення та розвитку власного бізнесу. Наразі прийом заявок на усі напрямки програми триває. Подача заявки здійснюється через портал Дія. Для цього необхідно заповнити відомості про себе в електронній формі та додати бізнес-план, зразок якого можна завантажити на порталі. Детальніше з умовами можна ознайомитися на сайті https://erobota.diia.gov.ua.