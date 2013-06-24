Володимир Зеленський нагадав, що цими днями в Україні згадують битви початку повномасштабної війни, зокрема битву за Київ. «Два роки тому російську армію вдалося зупинити під нашою столицею. Українці довели тоді, що російські поразки — це не фантастика, а цілком земна реальність, те, що можна забезпечити. Маємо чітко бачити нашу спільну європейську мету зараз. Вона полягає в тому ж, у чому й була від початку. путінська система повинна програти в цій війні проти України. Бо це війна росії не тільки проти України, а й проти всіх нас, проти ваших країн також, проти всієї нашої Європи та європейського способу життя. путін намагається розширити систему, протилежну європейській.