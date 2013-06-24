У перші місяці року 3 850 агрогосподарств отримали 23,9 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» – 2 017 господарств профінансовано на 8,4 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:
- Київська – 9,7 млрд грн виділено для 354 підприємств;
- Тернопільська – 1,4 млрд грн для 153;
- Кіровоградська – 1,3 млрд грн для 485;
- Дніпропетровська – 1,2 млн грн для 279;
- Одеська – 1,08 млрд грн для 269;
- Харківська – 1,07 млрд грн – для 212;
- Вінницька – 1 млрд грн – для 363.
- Львівська – 1 млрд грн – для 231.
За програмою «Доступні кредити 5-7-9» найбільше отримали підприємства наступних областей:
- Київська – 1 млрд грн для 186 господарств;
- Харківська – 941,6 млн грн виділено для 119;
- Кіровоградська – 848,3 млн грн для 266;
- Вінницька – 796,9 млн грн – для 213;
- Одеська – 568,6 млн грн для 146;
- Волинська – 494,5 млн гри для 126.
Довідково
Пільгове фінансування агровиробників за Програмою «Доступні кредити 5-7-9» протягом 2024-2025 років є можливим завдяки підтримці Світового банку в рамках «Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)». Програма спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5–9% річних, залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва.