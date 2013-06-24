Цьогоріч на Дніпропетровщині 687 родин отримали «пакунок малюка» з найнеобхіднішим для немовляти. Ще 2172 сім’ям замість бебі-бокса виплатили компенсацію – 6816 гривень. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

«Кожна родина вирішує на власний розсуд, що дня неї буде актуальніше – отримати речі для новонародженого чи взяти кошти та придбати необхідне самостійно» – зазначила директорка департаменту соціального захисту Дніпропетровської ОВА Олена Кришень

Бебі-бокс можна отримати у пологовому або управлінні соцзахисту, додала вона. Туди входять найнеобхідніші для немовляти речі. Це, зокрема, пелюшки, підгузки, засоби гігієни та догляду.

Тим, хто хоче оформити грошову компенсацію, слід звернутися до управління соцзахисту, ЦНАПу або зайти на портал "Дія". Кошти нині можна використовувати на будь-які товари: їжу, ліки, пальне. Таке рішення прийняв Уряд на початку повномасштабної війни.